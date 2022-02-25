Лидеры стран НАТО призывают Россию прекратить спецоперацию или они сделают выводы о расстановке своих сил в Европе

CentralAsia (KZ) - Лидеры стран НАТО призывают Россию немедленно прекратить спецоперацию, сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на заявление Организации североатлантического договора.
«Пишет, что продолжат политическую и «практическую» помощь Украине», - передает российское издание.
Кроме этого, лидеры стран НАТО сделают выводы о расстановке своих сил в Европе на фоне «российской операции в Украине».
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