Лидеры стран НАТО призывают Россию прекратить спецоперацию или они сделают выводы о расстановке своих сил в Европе

CentralAsia (KZ) - Лидеры стран НАТО призывают Россию немедленно прекратить спецоперацию, сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на заявление Организации североатлантического договора.

«Пишет, что продолжат политическую и «практическую» помощь Украине», - передает российское издание.

Кроме этого, лидеры стран НАТО сделают выводы о расстановке своих сил в Европе на фоне «российской операции в Украине».

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