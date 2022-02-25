С 25 февраля Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook

CentralAsia (KZ) - С 25 февраля Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook, сообщается на сайте российского ведомства.

Такие меры приняты из-за того, что ранее Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

«Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

В связи с чем 24 февраля Роскомнадзор направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Как говорится на сайте, требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

«Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - заключили в ведомстве.

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