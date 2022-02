Антивоенная коалиция, - что еще обсуждал Зеленский с Байденом

CentralAsia (KZ) - Президент Владимир Зеленский 25 февраля на своей странице в соцсетях сообщил, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

«Усиление санкций, конкретная оборонная помощь и антивоенная коалиция только что обсуждались с Байденом», - написал он.

Зеленский поблагодарил США за «мощную поддержку».

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to ?? for the strong support to ??!