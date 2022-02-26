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Ситуация в Киеве угрожающая, ночь будет сложной, - мэр столицы Украины Виталий Кличко
Обращение мэра Киева Виталия Кличко
Обращение мэра Киева Виталия Кличко

CentralAsia (KZ) -  Ситуация в Киеве без преувеличения угрожающая, следующая, к утру, будет очень сложной, сообщил 25 февраля на брифинге мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, российские войска вплотную подошли к Киеву. Кличко отметил, что силовики обезвреживают диверсионные группы в столице. Кроме этого, взяты под охрану мосты — там дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сид.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и у стратегических объектов украинской столицы. Кличко заверил, что для обороны города на 100% укомплектована 112-ая бригада территориальной обороны Киева. Помимо этого, решается вопрос о создании дополнительных подразделений для защиты столицы.

Кличко коснулся так называемых метках, которые, по его данным, могут быть на зданиях, тротуарах или зеленых зонах. Он призвал киевлян сообщать о них правоохранительным органам, либо самим окрашивать или засыпать землей. Мэр Киева считает, что эти метки могут быть корректировками огня для противника.

Кроме этого, Кличко отметил, что столичные больницы работают в режиме военного времени, а с 26 февраля Киевский городской центр крови работает круглосуточно.

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