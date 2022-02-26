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МИД РФ очертил пути урегулирования в Украине. Зеленского «в какой-то момент» ждет трибунал

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представитель МИД Мария Захарова и российский постпред при ЕС Владимир Чижов 25 февраля выступили с заявление, где очертили пути урегулирования в Украине.

Как сообщает «РИА Новости», речь идет:

- цель российской операции — обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины, привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, президента Украины Владимира Зеленского в какой-то момент ждет трибунал;

- Россия надеется, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства и сможет свободно определить свое будущее;

- территория ДНР и ЛНР будет расширена до размера Донецкой и Луганской областей

- в какой-то момент в Украине возможны новые власти — и ДНР, и ЛНР найдут с ними общие основания для переговоров;

- Россия не намерена оставаться в Украине, выведет войска после операции, ей не нужна территория Украины, никто не собирается ее оккупировать.

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