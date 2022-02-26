МИД РФ очертил пути урегулирования в Украине. Зеленского «в какой-то момент» ждет трибунал

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представитель МИД Мария Захарова и российский постпред при ЕС Владимир Чижов 25 февраля выступили с заявление, где очертили пути урегулирования в Украине.
Как сообщает «РИА Новости», речь идет:
- цель российской операции — обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины, привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, президента Украины Владимира Зеленского в какой-то момент ждет трибунал;
- Россия надеется, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства и сможет свободно определить свое будущее;
- территория ДНР и ЛНР будет расширена до размера Донецкой и Луганской областей
- в какой-то момент в Украине возможны новые власти — и ДНР, и ЛНР найдут с ними общие основания для переговоров;
- Россия не намерена оставаться в Украине, выведет войска после операции, ей не нужна территория Украины, никто не собирается ее оккупировать.