Группа инвесторов из США планирует выкупить у Абрамовича «Челси», - Bloomberg

CentralAsia (KZ) - Группа инвесторов из США планирует в ближайшее время выкупить у российского миллиардера Романа Абрамовича контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба «Челси» на фоне санкций в отношении России за спецоперацию в Донбассе, сообщает 25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Бизнесмену готовят официальное предложение по сделке.

«Как отмечает источник, успеху сделки способствуют санкции, которые США и Великобритания объявили в отношении России и ряда крупных российских компаний», - цитирует РБК.

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