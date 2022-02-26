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США введут санкции против Путина
Предыстория: Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

CentralAsia (KZ) -  США введут санкции против президента России Владимира Путина, заявила 26 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме этого, санкциям подвергнутся министр иностранных дел Сергей Лавров и членов национальной команды по безопасности.

«Для приведение к единству с решением наших европейских союзников. США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», - анонсировала она.

Как пояснили американские власти, Белый дом заявил, что санкции против Путина могут включать запрет на поездки в США.

Позже МИД России сообщил, что в отношениях с США и Западом они подошли к черте, когда «близка точка невозврата».

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Путина и Лаврова. В свою очередь МИД России заявил, ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо еще за рубежом.

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