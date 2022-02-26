Украина отказалась от ведения переговоров, - МИД России

CentralAsia (KZ) - Украинская сторона отказалась от ведения переговоров, сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

«[Украинская сторона — прим. ред.] предложила вернуться к этому вопросу завтра», - добавили в ведомстве.

Позже пресс-секретарь Зеленского прокомментировал, что Украина и Россия консультируются о месте и времени переговорного процесса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинскими властями. Через некоторое время Песков сообщил, что Украина пересматривает идею проведения переговоров с Россией в Минске и выбрала Варшаву, а «потом исчезли».

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