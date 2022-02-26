Предстоящая ночь будет тяжелой. Нельзя потерять Киев, - Зеленский

CentralAsia (KZ) - Президент Украины 26 февраля сделал новое обращение.
«Это был тяжелый, но мужественный день. Мы боремся за свою родину абсолютно на всех фронтах», - отметил он.
Зеленский сообщил, что снова провел переговоры с мировыми лидерами и договорился о новой значительной помощи Украине. Он также поблагодарил жителей Грузии, которые вышли на митинг в поддержку Украины.
«Предстоящая ночь будет тяжелой. Нельзя потерять Киев», - призвал он.
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