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Предстоящая ночь будет тяжелой. Нельзя потерять Киев, - Зеленский

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины 26 февраля сделал новое обращение.

«Это был тяжелый, но мужественный день. Мы боремся за свою родину абсолютно на всех фронтах», - отметил он.

Зеленский сообщил, что снова провел переговоры с мировыми лидерами и договорился о новой значительной помощи Украине. Он также поблагодарил жителей Грузии, которые вышли на митинг в поддержку Украины.

«Предстоящая ночь будет тяжелой. Нельзя потерять Киев», - призвал он.

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