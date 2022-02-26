В офисе Зеленского допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины

CentralAsia (KZ) - В Киеве не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обсудят нейтральный статус Украины, сообщил изданию УНИАН советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе», - сказал Подоляк.

Как передает российское издание «РИА Новости», утром 26 февраля будет понятно, когда и где пройдут переговоры.

«Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно», - отметил Подоляк.

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