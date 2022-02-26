США ввели санкции против Путина

CentralAsia (KZ) - Министерство финансов США ввели санкции против президента России Владимира Путина, сообщается 26 февраля на сайте ведомства.

Также под ограничения попали ряд российских чиновников — министр иностранных дел России Серге Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Санкции США включают блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американцев», - пояснили в издании.

Ранее санкции против Путина и других политиков ввели Великобритания, Евросоюз и Канада.

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