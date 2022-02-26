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Нам, конечно, трудно тягаться с США в количестве вторжений к своим соседям, - посол РФ в ООН

CentralAsia (KZ) -  Посол России в ООН Василий Небензя попросил представительницу США Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу «вторжений».

«Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершил США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль», - отметил он на заседании Совбеза ООН.

Кроме этого, Россия блокировала в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую операцию РФ на Украине, так как резолюция «была и антироссийской, и антиукраинской».

«Хочу подчеркнуть: мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», - цитирует его слова НТВ.

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