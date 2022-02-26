Монголки завоевали золото и серебро в Стамбуле. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - С 25 по 27 февраля в Стамбуле (Турция) пройдет рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы «Яшар Догу».
Для многих спортсменов эти соревнования станут одним из решающих этапов подготовки к чемпионату Европы.
Сборную Монголии в Стамбуле представят спортсмены в вольной и женской борьбе.
На первый день соревнования С.Цэрэнчимэд (62 кг) одержала победу над спортсменкой Мэллори Килти из США и завоевала золотую медаль.
Другая спортсменка Монголии Х.Болортуяа (57 кг) выиграла серебряную медаль. Золотая медаль досталась Эвелине Георгиевой Николовой легионеру Беларуси. Эвелина Георгиева Николова — болгарская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата мира.
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