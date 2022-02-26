Белый дом готов эвакуировать Зеленского. Президент отказывается, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - США предлагают Владимиру Зеленскому эвакуироваться, чтобы президент Украины не был убит или захвачен в плен российскими войсками, пишет The Washington Post. Сам Зеленский пока отказывается от этого.

Ранее Зеленский говорил, что Россия обозначила его как «цель номер один» и хочет «уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства». «Целью номер два», по его словам, обозначена семья президента.

Напомним, накануне телеканал CNN сообщил, что Зеленский был якобы вывезен в бункер из-за наступления российских войск. Позднее украинский президент записал видео с улиц Киева, в котором опроверг сообщение CNN.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель, по словам главы государства, — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые «подвергаются геноциду». Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве введен комендантский час.