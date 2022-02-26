Китай назвал обеспокоенность России в сфере безопасности легитимной

CentralAsia (CA) - Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонной обеспокоенность России в сфере безопасности, пишет «РИА Новости».

РФ в пятницу наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей операцию РФ на Украине и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ. По словам Москвы, документ носил антироссийский и антиукраинский характер, был рассчитан на то, чтобы спасти власть, которая привела Украину к трагедии, и не упоминал о регулярных нарушениях Киевом минских соглашений.

«Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени», - сказал Чжан Цзюнь.

По его словам, Китай выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. «Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены», - заявил он.

Как указал Чжан Цзюнь, Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между главными державами.

«Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность, избегать потерь среди мирного населения», - сказал постпред.

Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности, добавил он.

По его словам, Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине. Он также подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться и принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться.