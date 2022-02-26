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Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, - Сухопутные войска ВС Украины

CentralAsia (CA) -  Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где российские военные пытаются высадить десант с воздуха, пишут Сухопутные войска Вооружённых сил Украины.

Сегодня около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбит вертолет штурмовик Су-25 российских войск. Также в полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских войск, говорится в сообщении.

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