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За сутки в Монголии не зафиксировано смертей от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 390 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 464 тыс. 785.

Из новых случаев 187 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 203 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 737 находятся в легком, 1 тыс. 827 — в состоянии средней степени тяжести, 229 — в тяжелом и 42 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 095.

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Коронавирус в Монголии
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