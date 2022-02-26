В Киеве произошел взрыв, причину выясняют, - СМИ

// УКРинформ.

CentralAsia (CA) - На столичной Шулявке в военной части прозвучал взрыв, его причину выясняют, пишет Укринформ со ссылкой на замглавы Киевской горгосадминистрации Андрея Крищенко.

«На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет», - отметил он.

По словам Крищенко, ТЭЦ на Троещине ничего не угрожает.

В то же время Крищенко заявил, что информации о якобы подрыве мостов пока нет.

Как сообщал Укринформ, в Киеве российские войска били по воинской части в районе метро «Берестейская». В настоящее время нападение отразили.

Шулявка территориально входит в состав двух административных районов Киева: Шевченковского и Соломенского.