В Киеве произошел взрыв, причину выясняют, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 10:03, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - На столичной Шулявке в военной части прозвучал взрыв, его причину выясняют, пишет Укринформ со ссылкой на замглавы Киевской горгосадминистрации Андрея Крищенко.
«На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет», - отметил он.
По словам Крищенко, ТЭЦ на Троещине ничего не угрожает.
В то же время Крищенко заявил, что информации о якобы подрыве мостов пока нет.
Как сообщал Укринформ, в Киеве российские войска били по воинской части в районе метро «Берестейская». В настоящее время нападение отразили.
Шулявка территориально входит в состав двух административных районов Киева: Шевченковского и Соломенского.
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