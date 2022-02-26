NetBlocks сообщил о нарушениях работы магистрального украинского интернет-провайдера на фоне сообщений о боях в Киеве и Василькове

// Tracy Le Blanc

CentralAsia (CA) - Сетевые данные в режиме реального времени показывают серьезное нарушение работы магистрального интернет-провайдера Ukraine GigaTrans, который обеспечивает подключение ко многим другим сетям, пишет NetBlocks на 09:13.

Позднее NetBlocks написал, что некоторые соединения вернулись к украинскому магистральному интернет-провайдеру GigaTrans, но в настоящее время обслуживание остается прерывистым. Инцидент произошел на фоне боевых действий в Киеве. Неясно, будет ли поддерживаться связь, пишет NetBlocks.