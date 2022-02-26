экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
NetBlocks сообщил о нарушениях работы магистрального украинского интернет-провайдера на фоне сообщений о боях в Киеве и Василькове
// Tracy Le Blanc

CentralAsia (CA) -  Сетевые данные в режиме реального времени показывают серьезное нарушение работы магистрального интернет-провайдера Ukraine GigaTrans, который обеспечивает подключение ко многим другим сетям, пишет NetBlocks на 09:13.

Позднее NetBlocks написал, что некоторые соединения вернулись к украинскому магистральному интернет-провайдеру GigaTrans, но в настоящее время обслуживание остается прерывистым. Инцидент произошел на фоне боевых действий в Киеве. Неясно, будет ли поддерживаться связь, пишет NetBlocks.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Я спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО? Все боятся, не отвечают, - Зеленский
  • Совбез ООН проголосует по резолюции, осуждающей действия России
  • Монголки завоевали золото и серебро в Стамбуле. ВИДЕО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com