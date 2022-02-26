NetBlocks сообщил о нарушениях работы магистрального украинского интернет-провайдера на фоне сообщений о боях в Киеве и Василькове
- Азия и мир, политика
- 10:13, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Сетевые данные в режиме реального времени показывают серьезное нарушение работы магистрального интернет-провайдера Ukraine GigaTrans, который обеспечивает подключение ко многим другим сетям, пишет NetBlocks на 09:13.
Позднее NetBlocks написал, что некоторые соединения вернулись к украинскому магистральному интернет-провайдеру GigaTrans, но в настоящее время обслуживание остается прерывистым. Инцидент произошел на фоне боевых действий в Киеве. Неясно, будет ли поддерживаться связь, пишет NetBlocks.
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