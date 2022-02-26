Зеленский заявил о поддержке Макроном отключения России от SWIFT

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон поддержал отключение России от SWIFT в качестве ответной меры на начало российской военной операции на Украине. Об этом он написал в Twitter после телефонных переговоров с Макроном.

«Должен сказать, что он — настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным оружием», — написал Зеленский.

В ночь на 26 февраля Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, депутатов Госдумы и ряда других официальных лиц, в том числе из Белоруссии. Под ограничения попали Минобороны, Служба внешней разведки, Альфа-банк», «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк, РЖД, десятки российских компаний оборонного сектора, авиастроительные и судостроительные корпорации.

Помимо этого в список мер вошли ограничения на депозиты в европейских банках — им запрещено принимать депозиты от российских граждан или российских юрлиц величиной свыше €100 тыс. на одну кредитную организацию. Санкции против российского транспортного сектора включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним.

О санкциях против России объявили и другие страны, в их числе — США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия. В пакет озвученных мер пока не вошло отключение России от SWIFT. Как писало агентство Bloomberg, власти ряда стран опасаются, что подобные ограничения затруднят проведение платежей за поставки российских нефти и газа. Однако накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель рассматривает такую возможность. В частности, отключение России от SWIFT поддерживает Италия, говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после переговоров с итальянским коллегой. Чешские власти также высказались в пользу этого решения.

С призывом «ввести немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму» выступил премьер Британии Борис Джонсон. По данным Bloomberg, эту меру рассматривают и Соединенные Штаты.

Российские власти заявляют, что готовы к отключению от SWIFT. По словам министра финансов Антона Силуанова, в этом случае страна перейдет к другим возможностям передачи финансовой информации, будь то находящаяся под управлением Банка России Система передачи финансовых сообщений (СПФС), телетайп или «будем возить платежки в чемоданах (утрирую)».

24 февраля Путин объявил о своем решении начать военную операцию на Украине.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, сокращённо SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.