Тяжелые бои идут на востоке, западе и юге Киева, - СМИ

// УКРинформ.

CentralAsia (KG) - По многочисленным сообщениям СМИ, бои идут на востоке, западе и юге Киева.

«Все это сейчас происходит в черте города», — сообщает Кларисса Уорд из CNN, но, похоже, до центра дело не дошло.

По ее словам, пока нет признаков нападения на жилые районы, «но мы слышим много взрывов с разных направлений».

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает, что российские войска пытались атаковать электростанцию, а украинские военные заявили, что отразили атаку на военную базу в Киеве, сообщает Reuters.

Украинское правительство также заявляет, что остановило продвижение российских войск по проспекту Победы, который проходит мимо станции метро «Берестейская», где также сообщалось о тяжелых боях.

Нападение, похоже, совпадает с предупреждением Зеленского о том, что ночью Россия может попытаться штурмовать город.

В Киеве проживают три миллиона человек.

В обращении к нации в пятницу Зеленский сказал: «Сегодня вечером они начнут штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Мы должны выстоять в эту ночь», — сказал он. «Судьба Украины решается прямо сейчас».

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