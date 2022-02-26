Вероятность отключения России от системы Swift растет, - Reuters

CentralAsia (KG) - В сообщении информационного агентства Reuters говорится, что более вероятным выглядит исключение России из глобальной банковской платежной системы Swift — шаг, на который некоторые европейские страны не хотели идти.

По словам представителей США и Европы, Германия и Италия смягчили свое несогласие с исключением России из основной международной платежной сети. Это ударит по российской торговле и затруднит ведение бизнеса российским компаниям.

Италия, которая не хотела идти на этот шаг, в пятницу заявила, что не будет накладывать вето на предложения о запрете России, и пообещала продолжать работать в унисон со своими партнерами по ЕС. Германия, у которой самый большой торговый оборот в ЕС с Россией, также открыта для запрета России на Swift. Германия должна просчитать последствия для своей экономики, заявил министр финансов Кристиан Линднер.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, и Борис Джонсон в Великобритании хотят, чтобы Россия была немедленно отключена от Swift. Этот шаг означал бы значительную эскалацию санкций, уже введенных против России и ее руководства, включая санкции, направленные лично против Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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