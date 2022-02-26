150 вертолетов стоят в Беларуси у границы Украины, - Reuters

CentralAsia (CA) - Спутниковые снимки, сделанные в пятницу, показали несколько крупных развертываний сухопутных войск и около 150 транспортных вертолетов на юге Беларуси, примерно в 20 милях от границы с Украиной, сообщила частная американская компания. Об этом пишет Reuters.

На снимках была показана одна крупная вертолетная дислокация близ белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов, а дислокация простиралась более чем на пять миль. Изображения также показали крупное развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне на нескольких полях.

Изображения, опубликованные компанией Maxar Technologies (MAXR.N), которая в течение нескольких недель отслеживала наращивание российских войск, не могли быть независимо проверены агентством Reuters.

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