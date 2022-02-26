На сегодняшний день погибло более 3,5 тыс. российских военнослужащих, - советник Зеленского

CentralAsia (CA) - На сегодняшний день погибло более 3,5 тыс. российских военнослужащих, пишет UNIAN со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка Почти 200 попали в плен, цитирует Подоляка издание. Минобороны России пока не комментировало информацию. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia