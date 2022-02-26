На сегодняшний день погибло более 3,5 тыс. российских военнослужащих, - советник Зеленского
- Азия и мир, политика
- 11:32, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день погибло более 3,5 тыс. российских военнослужащих, пишет UNIAN со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка
Почти 200 попали в плен, цитирует Подоляка издание.
Минобороны России пока не комментировало информацию.
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