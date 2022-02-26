Бой за город Васильков под Киевом завершился победой ВСУ Украины, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 11:42, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Мэр города Наталья Баласинович заявила, что штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ, пишет УНИАН.
«Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу», - сказала глава города.
По ее словам, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.
Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.
В городе Васильков Киевской области всю ночь продолжались ожесточенные бои.
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