Бой за город Васильков под Киевом завершился победой ВСУ Украины, - СМИ

CentralAsia (CA) - Мэр города Наталья Баласинович заявила, что штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ, пишет УНИАН.

«Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу», - сказала глава города.

По ее словам, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.

Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.

В городе Васильков Киевской области всю ночь продолжались ожесточенные бои.

Место на карте: