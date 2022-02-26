Эксперт рассказал, как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины

Василий Кашин

CentralAsia (CA) - Спустя всего несколько часов после того, как утром 24 февраля началась российская операция в Донбассе по демилитаризации Украины, появились официальные сообщения о том, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) нейтрализована. Утром 25 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры — 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 36 радиолокационных станций и 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса».

Учитывая, что украинские военные за последние 8 лет накопили солидный боевой опыт в Донбассе, многие задались вопросом, почему российские силы так легко с ними справляются. За ответом «Лента.ру» обратилась к директору Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперту Российского совета по международным делам (РСМД) Василию Кашину.

– В начале спецоперации сложилось ощущение, что российские силы почти не встречают сопротивления со стороны армии Украины. Все действительно было так гладко?

– Не знаю, кому кажется, что у Вооруженных сил России в ходе операции на территории Украины все идет гладко. Да, из того, что запланировано, в основном все получается так, как это предполагалось. Наверное, в ближайшие несколько суток наступит развязка, и украинская армия рухнет. Но важно понимать, что это очень серьезная военная операция, которая сопровождается значительными рисками.

Надо подчеркнуть, что это самая крупная и сложная военная операция в Европе после Второй мировой войны и, наверное, одна из наиболее масштабных за всю послевоенную историю вообще. То есть, это большое предприятие. Как к Украине не относись, это все же страна с армией в сотни тысяч человек, с десятками дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 и другими средствами противовоздушной обороны, а также с сухопутными войсками, имеющими значительный опыт боевых действий. Это все очень серьезные вещи.

– Но почему не было заметно работы тех же украинских ПВО, о которых вы только что сказали?

– Видимо, Россия действительно провела большую работу по проведению разведки позиций украинских средств противовоздушной обороны и смогла уничтожить первым ударом значительную их часть. Большинство средств ПВО уничтожено крылатыми ракетами, как это происходит «по классике» в высокотехнологичных войнах. Но отдельные системы уцелели, они ведут огонь, есть видеодоказательства этого. Им в отдельных случаях удается сбивать крылатые ракеты.

И с украинскими ПВО тоже довольно сложная история. Да и украинская авиация какую-то активность по-прежнему сохранила. Но российские войска показали очень значительные боевые возможности.

– А почему не видно боев сухопутных сил? Где 200-тысячная украинская армия?

– На самом деле бои идут. Видео в таких количествах, в таком потоке, как с войны в Донбассе, сейчас нет. Почему? Потому что это регулярная армия и дисциплина. Очевидно, что за этим следят. Но факт ожесточенных боев сухопутных войск несомненен. Все материалы, которые доступны, говорят именно об этом. Мы видим, что где-то продвижение идет быстрее, а где-то оно замедляется. Следовательно, имеет место сложная и напряженная борьба. Но можно надеяться, что в ближайшие сутки-двое наступит развязка.

Но это не легкая прогулка, не парад. Не надо думать, что украинская армия куда-то там исчезла — это значительная сила. И в ряде случаев она оказывает очень упорное сопротивление.

– Можете обрисовать какую-то общую картину, как в целом разворачивается российская военная операция?

– Операция разворачивается так, как и ожидалось многими еще до начала этого конфликта. У украинской стороны имеется ограниченное количество боеспособных сил, которые сконцентрированы в Донбассе. Прикрыть ими все направления они не могут. После того как у России установились тесные отношения с Белоруссией, положение Украины резко ухудшилось.

Соответственно, часть российской армии вместе с войсками Донецкой и Луганской народных республик сковали тяжелыми боями украинские силы в Донбассе, не давая им отступить, перегруппироваться и уйти на другие направления. В то же время российские войска пересекли границу на территории сразу нескольких областей Украины. Они движутся с юга, с севера из Белоруссии, через границу с Черниговской, Харьковской и Сумской областями. Где-то обороняющейся стороне удалось выставить какие-то заслоны и замедлить их продвижение. Но где-то этого сделать им не удается. Наиболее значительное продвижение наблюдается на юге — из Крыма. Это предопределяет вероятный исход противостояния. Но это очень тяжелая борьба, и ничего там легко не дается.

– Почему российские военные обходят стороной крупные города?

– Потому что бой в крупном городе, во-первых, труден и сопряжен с потерями, во-вторых, несет угрозу жертв среди мирного населения, в-третьих, целью сейчас является отсечь и рассечь на несколько частей основные группировки Вооруженных сил Украины. Собственно, это сейчас и делают.

Россия имеет преимущество в маневренности, поскольку наша авиация господствует в воздухе.

Сейчас все мобильные соединения идут вглубь Украины, рассекая украинскую оборону. Через какое-то время будет финал — российские войска зайдут в тыл группировке ВСУ в Донбассе, зайдут в Киев и так далее. А потом наступит коллапс украинской обороны. После этого все пойдет полегче и побыстрее. Тем не менее еще раз повторюсь, ничего такого уж легкого и простого в этой операции нет, и недооценивать противника ни в коем случае не стоит. То, что достигается, — достигается большим трудом.

– Верно ли мнение, что российские военные стремятся взять в оперативное окружение основную группировку украинских военных, сосредоточенную в Донбассе, чтобы потом ее спокойно нейтрализовать?

Да, они их пытаются окружить, чтобы затем ликвидировать с минимальными для себя потерями. Пока что эта группировка просто сковывается боем силами Донецкой и Луганской народных республик, наступающими из Донбасса.