СМИ сообщают об очередях на украинско-польской границе: Люди спят прямо на асфальте (фото)

// ТСН.

CentralAsia (CA) - Дорога на выезд из Львова в Польшу просто забита автомобилями, пишет «ТСН».

В «Шегинь» в ночь на 26 февраля ехали более 6 часов.

Автомобили на трассе стояли в три ряда, скорая с включенным проблесковым маячком не могла проехать. Очень большое количество людей шло пешком: женщины с детьми на руках и рюкзаками на плечах, детки школьного возраста с чемоданами, которые везли сзади, люди постарше.

На границе перед КПП «Шегини» на утро 26 февраля также образовались величественные очереди людей, легковых авто и фур. Некоторые люди разбили так называемые спальные места посреди улицы, под ларьками, некоторые спит прямо на асфальте, другие — накрыли все вещи одеялом и легли рядом.

Магазины закрыты, туалетов нет, очень грязно. Работает пункт обмена валют. Полиции охраны пока не видели. Сам процесс пропуска граждан очень долог.

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