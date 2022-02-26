Президент Украины Зеленский: Никакое оружие мы складывать не будем
- Азия и мир, политика
- 12:11, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский сделал очередное обращение к гражданам Украины, записав видео из-под Офиса президента.
«Доброе утро, украинцы.
Ночью появилось много информации о том, что я якобы призываю складывать оружие.
Значит так: я тут, никакое оружие мы складывать не будем, мы верим в нашу армию и нашу страну. Мы ее будем защищать! Слава Украине!» - сказал он.
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