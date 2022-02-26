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Президент Украины Зеленский: Никакое оружие мы складывать не будем

CentralAsia (CA) -  Владимир Зеленский сделал очередное обращение к гражданам Украины, записав видео из-под Офиса президента.

«Доброе утро, украинцы.

Ночью появилось много информации о том, что я якобы призываю складывать оружие.

Значит так: я тут, никакое оружие мы складывать не будем, мы верим в нашу армию и нашу страну. Мы ее будем защищать! Слава Украине!» - сказал он.

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