Российские войска установили полный контроль над Мелитополем, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Российские войска установили полный контроль над Мелитополем, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Ранее «Интерфакс» писал, что российские военные заявили о входе без сопротивления в украинский город Мелитополь.

«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», - писал «Интерфакс».

Мелитополь — город на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население - около 150 тысяч человек.

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