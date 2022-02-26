Мэр Херсона: Город остается под контролем киевских властей

CentralAsia (CA) - «Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город», - написал мэр города Игорь Колыхаев в своем аккаунте в соцсети.

С продуктами и хлебом вопрос решается, написал он.

Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два мальчика, написал он.

Херсон — город на юге Украины, административный, промышленный и культурный центр Херсонской области.

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