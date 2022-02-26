Мэр Херсона: Город остается под контролем киевских властей
- Азия и мир, политика
- 13:07, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - «Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город», - написал мэр города Игорь Колыхаев в своем аккаунте в соцсети.
С продуктами и хлебом вопрос решается, написал он.
Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два мальчика, написал он.
Херсон — город на юге Украины, административный, промышленный и культурный центр Херсонской области.
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