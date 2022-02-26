Генсек ООН сообщил, что 100 тыс. жителей Украины покинули свои дома

Антонио Гуттериш

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 100 тыс. украинцев были вынуждены покинуть свои дома с начала российской спецоперации в стране, сообщил в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Гуманитарные потребности на Украине растут с каждым часом. Гибнут мирные жители. Сообщается, что как минимум 100 тыс. украинцев уже покинули свои дома», — написал он.

Накануне, 25 февраля, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что менее чем за двое суток с Украины выехали более 50 тыс. человек. По его словам, большинство из них направились в Польшу и Молдавию, «и намного больше движется к границе» Украины.

Польша в числе других стран ранее заявила о готовности принять беженцев с Украины. Замглавы МВД страны Павел Шефернакер сообщил, что рядом с украинской границей разворачивают 8 пунктов приема беженцев.

О подготовке центров для размещения беженцев с Украины также сообщила президент Молдавии Майя Санду. «Мы поможем людям, которым нужна наша поддержка. Мы готовы разместить несколько десятков тысяч человек», — сказала она.

Российская операция на Украине продолжается третий день. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

Накануне, 25 февраля, российский десант высадился на аэродроме Гостомель под Киевом. Военные блокировали столицу с западной стороны и Чернигов. В Минобороны подчеркнули, что не будут наносить удары по жилым районам.

На Украине заявили, что Россия начала войну. Киев перешел в оборону, власти предупредили жителей об угрозе авиаудара и активных боях на улицах. Вечером и ночью в пятницу, 25 февраля, из Киева в западном направлении планировали организовать семь пассажирских поездов для желающих покинуть город.