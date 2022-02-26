Макрон заявил, что «война будет длительной», - СМИ
- Азия и мир, политика
- 13:41, 26 февраля 2022
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Эмманюэль Макрон
CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы, передает ТАСС.
Макрон, говоря о конфликте в Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» 26 февраля на западе Парижа.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», - сказал он.
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