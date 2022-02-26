Президент Украины Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», - написал он.

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022