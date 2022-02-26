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Президент Украины Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», - написал он.

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