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В сторону Киева из Беларуси направляются ракетные комплексы «Искандер», - СМИ (видео)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Около 18 часов по московскому времени 25 февраля под Бобруйском (Могилевская область) в направлении Мозыря (Гомельская область) была замечена колонна российской военной техники, обозначенная знаком «В» — Восточный военный округ Вооруженных сил РФ.

В сторону севера Украины двигалось 16 КамАЗов, 1 грузовик Урал и предположительно не менее трех ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Motolko help – это проект белорусского журналиста Антона Мотолько. Там фиксируются проверенные факты о передвижении войск по территории страны.

Основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также прикрываемых объектов. Ракетные комплексы способны уничтожить объекты на дальности 500 км.

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