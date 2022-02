В сторону Киева из Беларуси направляются ракетные комплексы «Искандер», - СМИ (видео)

CentralAsia (CA) - Около 18 часов по московскому времени 25 февраля под Бобруйском (Могилевская область) в направлении Мозыря (Гомельская область) была замечена колонна российской военной техники, обозначенная знаком «В» — Восточный военный округ Вооруженных сил РФ.

В сторону севера Украины двигалось 16 КамАЗов, 1 грузовик Урал и предположительно не менее трех ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Motolko help – это проект белорусского журналиста Антона Мотолько. Там фиксируются проверенные факты о передвижении войск по территории страны.

Основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также прикрываемых объектов. Ракетные комплексы способны уничтожить объекты на дальности 500 км.

A convoy of Russian military equipment identified with “V” mark was seen today (25.02) at about 18.00 (Minsk time) near Babruisk (Mogilev region) moving towards Mazyr (Gomel region).

There were ~16 KamAZ trucks, 1 Ural truck, and presumably at least 3 "Iskander" missile systems.