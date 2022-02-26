Мирзиёев и Путин обменялись мнениями по складывающейся ситуации вокруг Украины

CentralAsia (CA) - Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины.

Главы государств рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне.