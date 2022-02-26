экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев и Путин обменялись мнениями по складывающейся ситуации вокруг Украины

CentralAsia (CA) -  Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины.

Главы государств рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Ситуация в Киеве угрожающая, ночь будет сложной, - мэр столицы Украины Виталий Кличко
  • На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту, - Генштаб ВС Украины
  • За сутки в Монголии не зафиксировано смертей от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com