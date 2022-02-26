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С Украины в Польшу въехали более 47 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Польские пограничники за минувшие сутки оформили въезд в республику с Украины более 47 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу, 26 февраля на странице службы в Twitter.

«Вчера, 25 февраля, на переходах на границе с Украиной сотрудники пограничной охраны оформили 58,3 тыс. путешественников, в том числе 47,5 тыс. на выезд», - отмечается в тексте.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей информируют о большом скоплении автомобилей у границы, приехавшие на них ожидают своих родных, близких и знакомых. В прилегающих районах власти Польши подготовили 9 пунктов приема, где оказывается содействие прибывающим в страну жителям Украины. Один из пунктов расположен на вокзале в городе Пшемысль, где наблюдается большое скопление людей, многие спят на раскладушках в коридорах, организована выдача воды и питания.

Ранее польские власти оценили численность потенциальных беженцев с украинской территории в случае военных действий в 1 млн человек. Республика подготовила к наплыву людей соответствующую инфраструктуру.

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