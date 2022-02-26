У России есть хорошая возможность восстановить смертную казнь, – замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

- Кыргызстан, политика
- 15:32, 26 февраля 2022
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CentralAsia (KG) - Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о вероятном возвращении в РФ смертной казни для граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», - так Д.Медведев отреагировал на приостановку членства России в Совете Европы.
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