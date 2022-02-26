экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
У России есть хорошая возможность восстановить смертную казнь, – замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

CentralAsia (KG) -  Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о вероятном возвращении в РФ смертной казни для граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», - так Д.Медведев отреагировал на приостановку членства России в Совете Европы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • Минобороны Украины потребовало владельцев веб-камер в Киеве прекратить публиковать видео и фото украинской военной техники
  • Россия и Украина озвучили, сколько военной техники выведено из строя
  • Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com