Как далеко зайдет Путин, где остановится? Три опасных сценария

CentralAsia (CA) - Сегодня главный вопрос для всех: как далеко может зайти российский лидер Владимир Путин на Украине и где он остановится, пишет Hürriyet. По мнению автора статьи Нердуна Хаджиоглу, самым безобидным сценарием можно считать, если Донбасс вернется к границам 2014 года. Более того, журналист назвал «самый худший сценарий», который может быть реализован Россией, однако не приводит при этом никаких доказательств.

В то время как в ходе «военного вторжения» России на Украину в регионе продолжаются боестолкновения, сообщается, что российские силы совершили не менее 203 атак на страну. В связи с «вторжением» Москвы на Украину военные эксперты рассматривают три возможных сценария.

Самый невинный план: Донбасс вернется к границам 2014 года?

Путин, образно говоря, опрокинув стол переговоров и повелев своим вооруженным силам начать действовать, может вновь вернуться к дипломатии, если условия изменятся в его пользу. В соответствии с этим планом, Путин, который 24 февраля, нанес удары по военным объектам по всей Украине и дошел до Киева с севера, откроет канал дипломатии, когда донбасские «сепаратисты» достигнут своих границ 2014 года.

Второй план: полностью отрезать Украине выход к Черному морю

Путин может до конца осуществить план «русского мира». В этой связи начиная с Донбасса будут постепенно заняты Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская области на юге и обеспечено продвижение до Приднестровья, контролируемого российскими «сепаратистами», в Молдове. На севере будут взяты под контроль города Харьков и Сумы. В случае претворения этого плана в жизнь выход Украины к Черному морю будет полностью отрезан.

Худший план: занять всю Украину

Путин полностью аннексирует Украину. Наземная операция, начавшаяся с Донбасса, будет продолжаться в течение около десяти дней при сжимании хватки с трех направлений. В первую неделю марта, до того как российские войска войдут в Киев, украинская элита, потерявшая надежду на администрацию Зеленского, переметнется на другую сторону и предпочтет договориться с Россией. На смену нынешней администрации в Киеве, которая будет отправлена в отставку в результате государственного переворота, придет марионеточное правительство под контролем Москвы. В этом случае существует опасность затяжной гражданской войны.

Путин, несмотря на все угрозы санкций со стороны Запада, объявил Украине войну. Так чего же на самом деле хочет московский хозяин? По мнению российских политических обозревателей, ответ на этот вопрос таится в выступлении российского лидера в минувший понедельник, 21 февраля, о признании независимости Донбасса.

Цели Путина

Исходя из этого, Hürriyet пишет, что у Путина 3 основные цели:

Положить конец «Минску». Первая – урегулировать донбасский кризис в пользу Москвы путем прекращения действия минских договоренностей, в которых Россия также участвовала на протяжении восьми лет.

Не уступить Украину Западу. Вторая – доказать, что Россия ни при каких обстоятельствах не намерена уступать Украину Западу, идя на риск мировой войны в случае необходимости, и держать эту страну в своей орбите в качестве своего заднего двора.

Возмездие НАТО. Третья важная цель Путина – дать ответ альянсу НАТО и прежде всего США. По мнению аналитиков, Путин стремится силой доказать, что Украина никогда не будет членом НАТО и Россия не допустит размещения натовской инфраструктуры в этой стране.