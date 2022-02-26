Политолог Валентин Вацев: Путин объявил личный джихад на Украине (интервью)

CentralAsia (CA) - Какова дальнейшая судьба Украины, и что ждет мир? Издание «Труд» приводит мнение политолога Валентина Вацева, который проанализировал историческую речь Путина перед признанием ДНР и ЛНР. Эксперт рассказал, какую ошибку допустил президент России в 2014 году после переворота на Украине и почему сейчас он ее исправляет.

Поводом для встречи с Вацевым стал сделанный им 28 января 2022 года прогноз развития отношений России и Украины, который сбылся на сто процентов. Вот что он тогда сказал: «Россия собирается признать Донецк и Луганск независимыми государственными образованиями. После этого может оказаться, что будет заключен договор о военно-политическом содействии. Вполне возможно, что российские войска, находящиеся сейчас на российско-украинской границе, войдут на территорию новопризнанных независимых ДНР и ЛНР в рамках межгосударственного соглашения о военно-политической поддержке». На днях все это подтвердилось. 21 февраля президент Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, договор о дружбе и взаимопомощи, а затем российские войска вошли в Донецк.

- Куда теперь, господин Вацев? Как вы считаете?

- Прежде всего отмечу, что в понедельник вечером Путин произнес историческую речь, в которой я не все могу принять: с некоторыми вещами я не согласен. Но признаю, что это знаковая речь. Он медленно, методично и подробно объяснял, почему Украина не имеет физических, фактических или исторических оснований для существования. Фактически это было провозглашением его индивидуального джихада. Обычно Путин не говорит напрямую, но на этот раз очевидно, что речь идет о его личной задаче. Все выступление было посвящено тому, что не Украина вообще, а Украина, появившаяся в 2014 году, больше не должна существовать. Путин объяснил, как Украина 2014 года стала результатом американского переворота, почему она стала пронацистской, криминализированной, коррумпированной, антироссийской и злонамеренной силой, мешающей развитию России. Он говорил так, будто это его личная историческая задача – демонтировать эту Украину.

- Как это произойдет? С применением военной силы?

- Его намерения, судя по всестороннему анализу того, что он делает и говорит, не носят исключительно военный характер. Он, скорее, намерен демонтировать нынешнюю Украину, используя не военные, а финансовые и политические средства. Интересно, конечно, поговорить о танках и артиллерии. Но в данном случае ключ к ситуации «Украина» не в количестве танков. Военные действия могут быть, военных действий Путин не боится. Решение Думы определить границы двух республик в пределах их юрисдикции означает, что они могут расширить свои границы и затем получить больше юрисдикций (то есть им сказали – как сделаете). Поскольку будет тенденция к распространению суверенитета на Донецкую и Луганскую области, где находятся украинские войска, я предполагаю, что там могут быть военные конфликты и столкновения. Думаю, российские войска останутся на территории этих республик в качестве миротворцев с особым статусом, а войска Донецка и Луганска будут зачищать территории областей, чтобы и их включить в свои административные границы. Однако идея Путина по демонтажу Украины носит не столько военный, сколько финансово-организационный характер. Известно много интересных деталей. Один из руководителей бюджетного комитета в Думе заявил, что деньги в бюджете на Донецк и Луганск есть и «нам придется влить туда полтора триллиона рублей, но мы будем действовать по пути государственно-частного партнерства». Значит, Путин смог договориться с украинскими олигархами – их не более 20-30, они признают обе республики и начнут финансировать их вместе с российским государством. Другими словами, Путин предложил украинским олигархам и, конечно, некоторым российским олигархам принять участие в финансировании двух новых республик. Так что, если ничего другого не произойдет, нас может ожидать спокойное полугодие с усиленным финансированием в новых республиках.

- А что потом?

- К концу года по принципу домино очередь дойдет до Харьковской и Одесской областей, и Украина 2014 года будет демонтирована. Непонятно, что будет с Галицией (Галичина или Галиция — историческая область в Центральной Европе, охватывающая территории сегодняшней Украины - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, и Польши - Малопольское и Подкарпатское воеводства. В годы Первой мировой войны (1914 - 1917) в Галиции было множество сражений между русской и австро-германской армиями. С 1918 года она входила в состав Польши. В 1936 году ее население составляло около 8,2 миллиона человек. Основные города – Львов и Краков. В 1939 году восточная часть Галиции была присоединена к Советской Украине – прим. ред). Самое простое, конечно, это вернуть Галицию Польше, часть румынских территорий – Румынии, венгерских – Венгрии.

- Вы допускаете, что Путин может вернуть территории? Пока он их только захватывал…

- В России есть консенсус, что Галиция им не нужна. Ее присоединение к СССР было, пожалуй, самой большой ошибкой Сталина.

- Путин сказал…

- Он сказал чрезвычайно важные вещи. К сожалению, болгарских аналитиков это не интересует, возможно, потому что они уже не понимают русский язык. Путин сказал Украине: вы хотите декоммунизацию — вы получите декоммунизацию. Что на его языке означает: Россия заберет все подарки, подаренные вам в советские времена. Цель – получить слабый конфедеративный союз областей, новую Украину, не имеющую ничего общего с нынешней. При содействии украинских и некоторых российских олигархов.

- И президентом-марионеткой…

- Почему марионеткой? Они легко могут провести выборы, и тот, кого они выберут, может стать президентом. В любом случае он будет марионеткой не больше, чем Зеленский, который по некоторым параметрам даже хуже Порошенко. В понедельник Зеленский попытался организовать Совет национальной безопасности и сбежал! Журналисты ждали его несколько часов, оказалось, что Совет не работает. Другими словами, начинается новая геополитическая эпоха. В случае необходимости Россия будет воевать, но упор делается не на боевые действия, а на политтехнологии с финансово-организационными средствами. Вот чего я ожидаю – нынешняя Украина будет дестабилизирована, растерзана и превращена в новый конфедеративный союз нескольких разных Украин. Если этого не произойдет, возможно, республики Новороссии, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, станут субъектами Российской Федерации.

- Присоединят как Крым?

- Я не думаю, что с присоединением этих республик будут торопиться. Еще возможно, что различные образования, которые появятся на территории сегодняшней Украины, согласятся на создание новой украинской федерации, не антироссийской, не финансируемой и не управляемой Вашингтоном. Согласятся быть доброжелательным соседом Российской Федерации. И, конечно же, откажутся от участия в блоках.

- Бывший президент Украины Порошенко заявил, что одной из будущих целей Путина может стать Болгария...

- Это бред, но я его объясню. Порошенко напуган до смерти. И сейчас, может быть, самое время сказать то, о чем я давно думал, но пока не озвучивал – всего, что происходило вчера, происходит и будет происходить, могло бы не быть, если бы Путин не совершил страшную ошибку в 2014 году. Когда американцы устроили переворот в Киеве и основали новое государство, Путин имел полное право сказать «извините, господа, мы вас не признаем». А Путин их признал, потом их признал и Порошенко, потому что его избрали. Начиная со второй половины дня понедельника и в ближайшие месяцы Путин будет заглаживать ту геополитическую ошибку, допущенную российским правительством. Они не должны были тогда признавать суверенитет Украины, появившийся после американского переворота (что никто не скрывал - президент Обама признал это). Я не понимаю, откуда Порошенко взял эту информацию о нападении на Болгарию. Для этого России придется пройти через Украину и Румынию. К тому же висит фатальный вопрос - зачем это делать? Мир больше не однополярный, есть три глобальные силы, которым теперь предстоит урегулировать свои отношения, начав все с начала.

- Вы имеет в виду США, Россию и Китай? А где Европейский союз?

- Конечно, ЕС предстоит стать великой силой, но и для этого должен решиться вопрос безопасности России. Сегодня в планах Кремля вытеснить США из Восточной Европы и вернуть ее в сферу влияния России, Западная Европа останется зоной влияния США. Если ЕС удастся найти в себе силы для собственной геополитической игры, это, конечно, будет лучше всего. Но на данном этапе ЕС раздирают противоречивые мнения и требования.

- Это возвращение в эпоху Холодной войны?

- Да, сейчас все идет к тому, что вернется не только Холодная война, но и Железный занавес. Именно поэтому слишком многое зависит от интеллекта, политической воли и оценки Джо Байдена. Очень многое зависит от представлений Вашингтона об архитектуре Евросоюза, идей Белого дома и Госдепартамента. Есть шанс, что они отнесутся трезво и с пониманием к несогласию Путина на существование такой Украины. Я глубоко сожалею о том, что США решили инвестировать свой огромный авторитет в эту страну. Никому не понравится новая Холодная война и новый Железный занавес.

- Как вы думаете, почему Джо Байден упорно настаивал на том, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля?

- Это не была игра Байдена. Просто Секретная служба США решила держать мир в напряжении. Они делают это не в первый раз, и ни один серьезный аналитик этим не руководствовался, кроме болгарских политических холуев, но они всегда в конце списка факторов. Забавно, но стоит отметить, что во вторник в Washington Post появилась очень странная и интересная статья. В ней говорится, что Совет Безопасности США и президент Байден совещались до поздней ночи и спорили, считать ли вторжением размещение российских войск для миротворческой миссии после признания Россией независимости Донецка и Луганска. Они не смогли договориться. Однако, в отличие от Байдена, болгарские политические холуи уверены, что Путин вторгся. [Болгарский политик] Кристиан Вигенин осудил вторжение русских. Очень плохо быть холуем в политике. На тебя не обращают внимания и над тобой смеются.

- Народное собрание так и не приняло декларацию…

- Удобнее всего не принимать - очень неясный момент. Уже завтра могут начать реализовываться различные параллельные сценарии. Ситуация неспокойная, и если болгарскому парламенту действительно нужно принять декларацию, разумнее всего будет подождать 3-4 дня.

- Зашло бы дело так далеко, если бы президентом США был не Джо Байден, а Дональд Трамп?

- Я тоже так думаю. Если бы президентом был Трамп, у России с Украиной были бы совсем другие отношения. Трамп не был заинтересован в осложнении отношений России и США. О нем нужно говорить не только в прошедшем, но и в будущем времени. В ноябре этого года республиканцы победят на промежуточных выборах. Трамп продолжает оставаться на политической сцене. Он всегда считал, что главную угрозу для США представляет не Россия, а Китай. И его интересовали не процессы на Балканах и в Восточной Европе, а процессы вокруг Китая. Америка Трампа — это другая Америка, она формулирует свои цели по другой логике.

- Есть подозрения, что президент Франции Эммануэль Макрон был заранее предупрежден Путиным о признании Донецка и Луганска. Это может быть правдой?

- Да. Путин сказал ему заранее. Макрону, похоже, удалось, грубо говоря, залезть Путину под кожу. Макрон то и дело звонил, выскакивал в самые неожиданные моменты, разговаривал по телефону, все время ездил в Москву, абсолютно доверительно разговаривал с Путиным за длинным столом. Ему даже удалось добиться от Путина слов «господин Макрон предлагает идеи, которые сейчас бесполезны, но нам нужно будет поработать над ними в будущем». То есть Макрон сказал что-то, что понравилось Путину в стратегическом, а не в тактическом плане. И что приближает его к победе на президентских выборах во Франции в апреле.

Валентин Вацев родился в 1950 году. Окончил философско-исторический факультет Софийского университета Св. Климента Охридского. Преподает геополитику в Пловдивском университете Паисия Хилендарского и европеистику в Европейском колледже экономики и менеджмента в Пловдиве. Автор множества публикаций и политических анализов.