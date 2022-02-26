Российские военные заняли станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 16:12, 26 февраля 2022
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- Обновлено: 16:18, 26 февраля 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Российские военные заняли станицу Луганскую, Крымское и Марковку. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
Гайдай также добавил, что всех населенных пунктах власть на месте.
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