Российские военные заняли станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - СМИ

CentralAsia (CA) - Российские военные заняли станицу Луганскую, Крымское и Марковку. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Гайдай также добавил, что всех населенных пунктах власть на месте.

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