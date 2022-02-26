Карта боевых действий на Украине

CentralAsia (KG) - «Нью-Йорк Таймс» публикует карту военных действий на Украине со ссылкой на Институт по изучению войны. Карта приведена по состоянию на 12 часов ночи 26 февраля по Бишкекскому времени.

Несмотря за прошедшие 16 часов, линия фронта не претерпела существенных изменений.



Вчера некоторые новостные ресурсы сообщали о взятии российскими войсками Херсона. Эту информацию позже опровергала украинская сторона.

Сегодня представитель Минобороны России объявил об установлении полного контроля над городом Мелитополь в Запорожской области Украины. Город, с населением 150 тыс. человек, находится между Мариуполем и Херсоном.

Если это соответствует действительности, то это первый крупный украинский город, контроль над которым получили российские войска.



Бои продолжаются на подступах Киева, Харькова, Чернигова, Херсона, Сумы. По сообщению украинских властей, ночью удалось отстоять город Василькова, к юго-западу от Киева. Контроль над этим городом позволит окружить украинскую столицу.

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