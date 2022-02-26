Роскомнадзор обязал СМИ удалить признанные фейками новости об операции на Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Роскомнадзор направил десяти российским СМИ уведомления с требованием ограничить доступ к недостоверной информации «об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины», сообщается на сайте службы.

Уведомления направлены таким СМИ, как «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат».

На этих ресурсах «под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», говорится в сообщении Роскомнадзора.

Если эти СМИ не удалят указанную информацию, доступ к ним ограничат согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Роскомнадзор также сообщил, что начал административное расследование по факту распространения недостоверной информации этими СМИ. Служба напомнила, что за нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) грозит административный штраф до 5 млн руб.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В тот же день Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении этой спецоперации использовать только данные из официальных российских источников. В ведомстве отметили рост в сети числа публикаций на эту тему с «непроверенной и недостоверной информацией». «Именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию», — подчеркнули в Роскомнадзоре.