Зеленский: Киев и ключевые места вокруг города контролирует украинская армия

CentralAsia (CA) - Киев и ключевые места вокруг города контролирует украинская армия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в новом видеообращении.

«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел», - сказал президент Украины.

В своем обращении Зеленский также поблагодарил тех россиян, кто протестует против войны.

«Тысячи жертв и сотни пленных, которые не могут понять, ради чего их отправили в Украину умирать и убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Многие в России шокированы подлостью и жестокостью власти. Благодарим вас за эту реакцию. Спасибо Дудю, Меладзе и тысяче других россиян, что их совесть звучит громко. Остановите тех, кто лжет вам, нам, всему миру. Мы можем жить в мире», - сказал он.