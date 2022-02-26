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Латвия и Эстония закрыли свои воздушные пространства для российских авиакомпаний
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Латвия закроет воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает ТАСС.

Также министр экономики Эстонии заявил, что страна закрывает воздушное пространство для самолетов России.

«Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», - заявили в Министерстве экономики Эстонии.

До этого аналогичные решения приняли в Чехии, Польше, Болгарии, Великобритании.

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