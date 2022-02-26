Минобороны России опровергает, что в дом в Киеве попал российский снаряд

CentralAsia (CA) - Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса «Бук», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском Министерстве обороны.

По его словам, распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности, характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты.

«На видео это отчётливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», - рассказал источник.

Собеседник добавил, что после потери аэродрома Гостомель три пусковых установки «Бук-М1» ПВО военные Украины 25 февраля были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.

Он отметил, что причиной отказа ракеты украинского ЗРК «Бук-М1» скорее всего является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении военных Украины с советских времен.