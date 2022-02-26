Российское судно задержали в проливе Ла-Манш

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CentralAsia (CA) - Грузовое судно, ходившее под российском флагом, задержали в проливе Ла-Манш, сообщила радиостанция France Bleu.

По ее информации, 127-метровое судно задержали в ночь на 26 февраля. Оно пересекало, пролив Па-де-Кале — северо-восточное продолжение Ла-Манша.

Судно сопроводили в порт Булонь-сюр-Мер. По данным морской префектуры, оно прибыло из Руана. Судно занимается перевозкой автомобилей и имеет разрешение находиться во французских водах, пишет France Bleu. По данным радиостанции, его «заподозрили в связи с российскими интересами, против которых введены санкции». Речь идет о санкциях, введенных в связи с военной операцией России на Украине.

Информацию о задержании судна подтвердили ТАСС в посольстве России во Франции. «В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу», — сообщил руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

По данным France Bleu, речь идет о грузовом судне Baltic Leader. По данным сервисов VesselFinder и MarineTraffic, оно находится в Булонь-сюр-Мер и должно отплыть в Санкт-Петербург. Порт приписки — Монровия, столица Либерии.