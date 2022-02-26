экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
С 26 февраля в Киеве увеличен комендантский час, - мэр Кличко
// УКРинформ.

CentralAsia (CA) -  С 26 февраля в Киеве комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кличко отметил, что все гражданские лица, пребывающие на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Комендантский час в Киеве ввели 24 февраля. Тогда он действовал с 22:00 до 7:00.

В Днепропетровской и Харьковской областях комендантский час введен с 22:00 до 06:00.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Санкции в отношении России коснулись и Беларуси
  • МИД Монголии забронировал 21 место для эвакуации студентов из Украины рейсами 26 и 27 февраля
  • Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com