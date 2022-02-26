С 26 февраля в Киеве увеличен комендантский час, - мэр Кличко

// УКРинформ.

CentralAsia (CA) - С 26 февраля в Киеве комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кличко отметил, что все гражданские лица, пребывающие на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Комендантский час в Киеве ввели 24 февраля. Тогда он действовал с 22:00 до 7:00.

В Днепропетровской и Харьковской областях комендантский час введен с 22:00 до 06:00.