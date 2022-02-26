Спикер Госдумы заявил о бегстве Зеленского из Киева. Президент Украины не раз говорил, что остается в столице

Вячеслав Володин

CentralAsia (CA) - Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «спешно покинул» Киев. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», - говорится в сообщении.

Спикер Госдумы добавил, что получил эту информацию от депутатов Рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве. По его словам, для встречи их пригласили во Львов, а Зеленский «находится под охраной неонацистов». При этом Володин не уточнил, от кого именно из депутатов Рады получил данную информацию.

Зеленский ранее неоднократно отрицал, что покинул Киев. Вечером 25 февраля он записал видео на фоне Офиса президента, а утром 26 февраля — на фоне Дома с химерами.

Вечером 25 февраля The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванных официальных лиц из Украины и США, что американцы предлагали помощь с эвакуацией Зеленского из Киева, но он отказался покидать город.

В первый день российского «вторжения» в Украину, Владимир Зеленский заявил, что по имеющейся у него информации «враг» обозначил его как цель номер один, а его семью — как цель номер два.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что 24 февраля во время созвона с европейскими лидерами Зеленский заявил: «Возможно, сегодня вы последний раз видите меня в живых. Я не знаю, как долго еще мы сможем продержаться».

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, опубликованном 25 февраля, выразил надежду, что Зеленского не убьют при «российском вторжении», так как его, по словам Чижова, ждет трибунал. «Разбираться с ним должны новые власти в Киеве», — заявил постпред.