Чехия направит Украине оружие на $8,6 млн, - министр обороны

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CentralAsia (CA) - Правительство Чехии одобрило в субботу, 26 февраля направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). Об этом сообщила на своей странице в Twitter министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Правительство в субботу одобрило направление очередной [партии] помощи Украине, которая противостоит нападению России, - заявила она. - Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы на сумму 188 млн [крон]».

Доставку к месту назначения, которое определит украинская сторона, обеспечит Минобороны Чехии. «На этом наша помощь [Украине] не заканчивается», - написала Чернохова.

Согласно местным СМИ, ВС Украины получат 30 тыс. пистолетов, 7 тыс. автоматов, 3 тыс. пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и примерно 1 млн патронов.

Чехия ранее передала в дар ВС Украины 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм.