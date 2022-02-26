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Талибы эвакуируют граждан Афганистана с Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Движение «Талибан» сообщило, что использует все доступные средства для защиты и эвакуации граждан Афганистана с территории Украины, где проводится российская военная операция. Накануне «Талибан» призвал Россию и Украину мирно урегулировать конфликт.

В заявлении афганского МИД говорится, что власти страны обеспокоены безопасностью афганцев и студентов, проживающих на Украине. В правительстве Афганистана уточнили, что «тесно сотрудничают с некоторыми местными органами власти и международными организациями».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. США и страны Запада раскритиковали это решение, потребовали отвести российские войска и ввели новые антироссийские санкции.

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